Havza'da Engelliler Haftası Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Havza'da Engelliler Haftası Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde gerçekleştirilen Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, özel öğrenciler tarafından engellilerin sorunları ve hakları üzerine farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe yerel protokol üyeleri de katıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında özel öğrenciler tarafından farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliğinin destekleri ile Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören özel öğrenciler tarafından engellilerin sorunları ve hakları konularında farkındalık oluşturmak amacı ile düzenlenen yürüyüş öncesi İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler tarafından özel öğrencilere çikolata ikram edildi.

Okul bahçesinden başlayan ve Mehmetçik Meydanı'nda son bulan yürüyüş için İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Hasan Aktar Caddesi trafiğe kapatılırken polis, jandarma ve itfaiye araçları yürüyüşe eskortluk etti.

Yürüyüş boyunca okul öğretmenleri tarafından vatandaşlara engellilerin hakları konulu el broşürü dağıtıldı.

Yürüyüş özel öğrencilerin ellerindeki balonları gökyüzüne bırakmaları ile sona erdi.

Ellerinde dövizlerle yürüyen öğrencilere Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa ve Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ile protokol üyeleri eşlik etti.

Yürüyüş ile ilgili olarak bir açıklama yapan Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Erkan İyiliksever, toplumda engelliler ile ilgili farkındalık oluşturmak amacı ile yürüyüşü düzenlediklerini ifade ederek, "Engelliler Haftası kapsamında öğrencilerimizin mutlu olmaları amacıyla etkinlikler düzenliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Kremlin: Rus heyeti İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor ama ortada yoklar

Barış zirvesinde kriz! Bir ülke masaya oturdu, diğeri ortada yok
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

Ankara'da merakla beklenen zirve başladı
Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok

İmzalar atıldı ama YPG direnmeye devam ediyor
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı

Metin Arolat'ın ölüm sebebi belli oldu! Otopsi raporu şoke etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Ankara'ya gelen Zelenski'den Putin sorusuna olay yanıt

Ankara'ya gelen Zelenski'den Putin sorusuna olay yanıt
Motorine gece yarısı okkalı zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam anahtar bıraktırır
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ankara'da! İşte ilk sözleri

Ukrayna Başbakanı Zelenski Ankara'da! İşte ilk sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.