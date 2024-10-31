Üye Girişi
Haberler

Havza'da Eğitim-Bir-Sen Toplantısı Yapıldı

Havza'da Eğitim-Bir-Sen Toplantısı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza'da Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen istişare toplantısında, öğretmenlik meslek kanunu ve toplu iş sözleşme süreçleri değerlendirildi. Katılımcılar, iş yerlerindeki gelişmelere yönelik görüş ve önerilerini paylaştı.

Havza'da Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilciliğince okul temsilcileri istişare toplantısı gerçekleştirildi.

OMÜ Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 8. dönem toplu iş sözleşme süreci, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yıl boyunca yürütülecek çalışmalarla ilgili değerlendirme yapıldı.

Eğitim-Bir-Sen Havza Temsilcisi Halit Gökçe, sendikal çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi vererek, "İş yeri temsilcilerimizin görevleri bizler için önemli. İş yerlerinde yaşanan gelişmelere ve üyelerimizin taleplerinin hızlı şekilde tespiti konusunda önemli görevler üstlenmekteler." dedi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız ise hedeflerinin sendika üyelerinin kazanımlarını daha da artırmak olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından iş yeri temsilcilerinin görüş ve önerileri dinlendi.

Toplantıya, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza Eğitim-Bir-Sen İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, kurum müdürleri ve iş yeri temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı

CHP'li vekillerin bulunduğu otobüs polis barikatına takıldı

 Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Ahmet Özer'in gözaltına alındığı an

 Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'un ilk hamlesi

Kayyum Can Aksoy hızlı başladı! İşte koltuğa oturur oturmaz verdiği ilk talimat
Çalışma süreleri tartışmasına Bakan Işıkhan son noktayı koydu

Çalışma saatleri kısalacak diye beklerken Bakan Işıkhan bambaşka bir çıkış yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin Yoru kimdir? Pelin Yoru kaç yaşında, nereli? Pelin Yoru neden öldü? Ahmet Özer'in gözaltına alınma anı (VİDEO İZLE) VİZESİZ ÜLKELER: Türkiye'den hangi ülkeye vizesiz gidilir? Vizesiz ülkeler 2024 nelerdir? Gülüç Belde Belediye Başkanı kim? Gökhan Mustafa Demirtaş neden tutuklandı, suçu ne? Trabzonspor- Fenerbahçe maçının hakemi kim? EKİM AYI ENFLASYONU ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi ne? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 31 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? E-devlet sorgulama ekranı! Sınıflandırma sonucu nasıl öğrenilir? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 31 Ekim Discord erişim engeli kalkacak mı? 1 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! RAMAZAN NE ZAMAN? 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.