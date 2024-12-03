Üye Girişi
Haberler
Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

 Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış

Bu fotoğrafa yorumu çok konuşulur

 Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste

Kim bu 5 gün içinde haritayı değiştirenler? İşte isim isim tam liste
17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti

Sınıftaki tüm erkekler, kız öğrenciyi tuvalete götürüp istismar etti

Havza'da Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Havza'da Dünya Engelliler Günü Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltıda özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi ve onların eğitimi için destek mesajları verdi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen özel gereksinimli öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Havza Belediyesi tarafından özel bir tesiste düzenlenen programda İkiz, özel gereksinimli öğrencilerle sohbet etti.

İkiz, her zaman özel çocukların yanında olduklarını vurgulayarak, "Özel çocuklarımızın mutluluğu bizler için çok kıymetli. Bu çocuklarımızın hayata hazırlanması için gereken ne varsa yapmaktayız. Bu vesile ile ilçemizdeki özel çocuklarımızın eğitiminde önemli rol oynayan Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezini ilçemize kazandıran Muzaffer Tahmaz amcamıza ve ailesine teşekkür ediyorum." dedi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ise özellikle özel gereksinimli çocukları hayata hazırlayan ve onların hayata tutunması konusunda gayret gösteren Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinin bölge için hayati öneme sahip olduğunu anlatarak, "Bizler de eğitimciler olarak gerekli hassasiyet ile özel çocuklarımız için çalışmaktayız." diye konuştu.

Programa Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Erkan İyiliksever, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
img

Masterchef'te korku dolu anlar
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi için karar verildi
img

Yeni işi ve alacağı para belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Kasım ayı enflasyonu ne oldu? Enflasyon rakamları düştü mü? 3 Aralık'ta Tarihte Bugün 3 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV Yayın Akışı 3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.