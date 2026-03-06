Haberler

Havza'da dilencilik yapan kişinin üzerinde 1740 lira bulundu

Samsun'un Havza ilçesinde zabıta ekipleri, dilencilik yapan bir kadın üzerinde 1740 lira buldu. Para kamuya devredilmek üzere el konulurken, kadın hakkında yasal işlem yapıldı. Belediye, ramazan ayında yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını vurguladı.

Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kevser Camisi önünde bir kadının dilencilik yaptığını tespit etti.

Dilencilik yapan Y.B'yi zabıta bürosuna götüren ekipler, üzerinde ve çantasında yaptıkları aramada 1740 lira buldu.

Bulunan paraya kamuya devredilmek üzere el konulurken, Y.B'ye Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapıldı.

Havza Belediyesinden yapılan açıklamada, ramazan ayının manevi atmosferini kimsenin sömürmesine izin verilmeyeceği belirtilerek, "Halkımızdan ricamız, yardımlarını gerçekten ihtiyaç sahibi olanlara, güvenilir kanallar aracılığıyla ulaştırmalarıdır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
