Havza'da Çanakkale Deniz Zaferi fotoğraf sergisi açıldı

Samsun'un Havza ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale Deniz Zaferi konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde oluşturulan sergiyi, Vezirköprü Kaymakamı ve Havza Kaymakam Vekili Özgür Kaya ile programa katılan protokol üyeleri gezdi.

Çanakkale Deniz Zaferi'ni yansıtan fotoğrafların yer aldığı sergide, katılımcılar eserleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Fotoğraf sergisinin ardından Şehit Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan anma programına geçildi.

Program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından öğrenciler tarafından Çanakkale konulu şiirler okundu, hikaye anlatıldı ve drama gösterisi sahnelendi.

Programın sonunda katılımcılara, Çanakkale Cephesi'nde önemli yer tuttuğu belirtilen üzüm hoşafı ikram edildi.

Programa, Havza Garnizon Komutan Vekili Personel Teğmen Çağrı Kırlı, Belediye Başkanı Murat İkiz, protokol üyeleri, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti! İran'ın sadece iki şartı var

Arabulucu ülke savaş için süre verdi! İran'ın sadece iki şartı var
Ateşkesi reddeden İran, İsrail'in kalbini vurdu

Ateşkesi reddeden İran, İsrail'in kalbini vurdu
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! İşte yeni kurulda yer alacak birimler

Bayram sonrası gözler Meclis'te! İşte tarihi kurulun üyeleri
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at

Günün en korkunç haberi! Annesine bebeğini öldürttü
Trump'tan Veliaht Prens için dikkat çeken sözler: O bir savaşçı, bizimle birlikte savaşıyor

Trump bunu savaşın başından beri ilk kez söyledi
Hindistan'ı kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var

Ülkeyi kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var
Mobbing iddiası pahalıya patladı! İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı

İş verene ihtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı
Trump'a 'Savaşı kazandık' dedirten gerçek! 2 dakikalık videolar izletiyorlarmış

Trump'a "Savaşı kazandık" dedirten gerçek! Kurmayların oyunu ifşa oldu
Tel Aviv'de karga istilası! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Tel Aviv'de ilginç görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor