Havza'da Berat Kandili Programı Düzenlendi

Berat Kandili dolayısıyla Havza Müftülüğü tarafından program düzenlendi.

Kevser Camisi'nde yatsı namazı öncesi düzenlenen programda mevlit okundu, dua edildi.

Namaz sonrası vatandaşlara Havza Belediyesi, CHP Havza İlçe Başkanlığı ve Havza Ülkü Ocakları tarafından kandil simidi, tatlı ve çay ikram edildi.

Programa katılan Cumhur İttifakı Havza Belediye Başkan adayı Murat İkiz, AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, CHP Havza Belediye Başkan adayı Ertaş Çoban, CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit ve Ülkü Ocakları Havza İçe Başkanı Yasin Köz vatandaşların kandilini kutladı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise yayımladığı Berat Kandili mesajında, "Havzalı hemşehrilerim ve tüm İslam aleminin, mübarek ramazan ayının işareti olan Berat Kandili'ni tebrik ederim. Cenabıallah'tan ülkemize ve tüm İslam alemine huzur ve esenlik niyaz ederken, felaketlerden hepimizi korumasını dilerim."ifadelerini kullandı.