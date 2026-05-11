Haberler

Havza'da Anneler Günü programı düzenlendi

Havza'da Anneler Günü programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde Anneler Günü programı gerçekleştirildi.

Samsun'un Havza ilçesinde Anneler Günü programı gerçekleştirildi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Anneler Günü programı Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi ve Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile İlk Kıvılcım 1919 Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifinin işbirliği ile Kadın Girişimciler Kurulu tarafından ilçede özel bir tesiste gerçekleştirildi.

Havza TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Şerife Acar Döndür, açılışta yaptığı konuşmada, programa destek olan herkese teşekkür ederek, "Bugün, hayatımıza anlam katan, sevgisiyle bizleri saran, sabrıyla yolumuzu aydınlatan annelerimizi onurlandırmak için buradayız. Anne sadece bir kelime değil, bir hayat kaynağıdır. Karşılıksız sevginin ve sonsuz fedakarlığın adı olan annelerimiz, bir gün değil her gün hatırlanmayı hak ediyor. Anneler Günü vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Toplumun yapı taşı olan annelerimiz için bu tür etkinlikleri artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise katılımcıların Anneler Günü'nü kutlayarak "Annelerimiz toplumun mayasıdır. Ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Onlar her gün kutlanmayı hak ediyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Yılın Annesi" seçilen şehit polis memuru Recep Şahin'in annesi Aynur Şahin'e Belediye Başkanı İkiz ve Meclis Üyesi Döndür tarafından plaket verdi.

Programa Başkan İkiz'in yanı sıra Havza TSO Başkan Yardımcısı Yakup Akkekin ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu

Süreci yürütecek mekanizmanın adı belli oldu! İşte üyeleri
Netanyahu'dan beklenmedik çıkış! ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi

Netanyahu'dan beklenmedik ABD çıkışı: Artık sonlandırma zamanı geldi
Gökhan Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro

Muhittin Böcek'in oğlundan gündem yaratacak "Adaylık Borsası" iddiası
Mehmet Ali Erbil, yeniden evlenmek istiyor

Erbil uslanmıyor! Yine "Evlilik" dedi

Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar

Eş adayı bulmak için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Yok böyle penaltı! Koca camianın kaderini değiştirdi

Koca camianın kaderinin değiştiği an!

Güle güle Ederson! İşte yeni adresi

Güle güle Ederson! Yeni adresi belli oldu
Mehmet Ali Erbil, yeniden evlenmek istiyor

Erbil uslanmıyor! Yine "Evlilik" dedi

Petrol fırladı, akaryakıta zam geliyor

Restleşme vatandaşın cebini yaktı! Yine zam geliyor
Khamzat'ı yenerek şampiyon olan Sean Strickland'ın paylaşımı bomba

Khamzat'ı yenerek şampiyon oldu! Paylaşımını görenler inanamadı