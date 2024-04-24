Üye Girişi
Haberler

Havza'da 23 Nisan etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi. Havza 100. Yıl İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okul müdürü Hıdır Özdemir, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, dans ve oratoryo gösterisi sunuldu. Etkinlikte, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden okul öğretmenlerinden Hayati Zeybek, açılan pankart ile anıldı. Hayati Zeybek'in aynı okulda öğretmen olan eşi Erengül Zeybek, burada duygulu anlar yaşadı. Etkinliğe Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Eğitim-Bir-Sen Havza Temsilcisi Halit Gökçe ile öğrenciler veliler katıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Havza 100. Yıl İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okul müdürü Hıdır Özdemir, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, dans ve oratoryo gösterisi sunuldu.

Etkinlikte, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden okul öğretmenlerinden Hayati Zeybek, açılan pankart ile anıldı. Hayati Zeybek'in aynı okulda öğretmen olan eşi Erengül Zeybek, burada duygulu anlar yaşadı.

Etkinliğe Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Eğitim-Bir-Sen Havza Temsilcisi Halit Gökçe ile öğrenciler veliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Mehmet Oğuz Murat İkiz Adem Şahin 23 Nisan Samsun Çocuk Havza Gökçe Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 157. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! 24 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24-25 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 24 Nisan 2024 Yemekteyiz yarışmacısı Merve kimdir? Merve kaç yaşında, nereli? Zuhal Topalla Yemekteyiz yarışmacısı kim? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 24 Nisan altın fiyatları yükseldi mi? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Nisan günün maçları nereden izlenir? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE | Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Mehmet Ali Yılmaz'ın hastalığı nedir, neden öldü? Mehmet Ali Yılmaz kimdir? 25 Nisan Perşembe 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 25 Nisan burç yorumları nedir? Yarın okullar tatil mi? 25 Nisan okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Mehmet Ali Yılmaz olayı nedir, neden öldü? Mehmet Ali Yılmaz ölüm sebebi ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title