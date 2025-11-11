Havza'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinlikleri Düzenlendi

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Havza'da iki ayrı noktada fidanlar toprakla buluşturuldu.

Havza Meslek Yüksekokulu bahçesinde fidan dikiminde katılımcılar tarafından defne, sedir, erguvan, ladin, karaçam ve lavanta fidanları dikildi.

Fidan dikimi öncesi katılımcılara fidan dikimi hakkında bilgi verildi.

Kaymakam Mustafa Ayvat, gelecek nesillere bırakılabilecek en güzel miraslardan birinin yeşil bir Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşlarımızın yoğun taleplerine karşılık vermek amacıyla öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine, kısaca 7'den 77'ye toplumun bütün kesimleri ile birlikte fidanları toprakla buluşturacağız." dedi.

Belediye Başkanı Murat İkiz ise yatırımların en güzelinin geleceğe yapılan yatırım olduğunu dile getirerek, "Birlikte diktiğimiz bu fidanlar büyüyecek, oksijen ve enerji üretecek. Yeşil bir Havza için çalışıyoruz ve park ve bahçelerimizde çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz." diye konuştu.

Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Havza'da 750 fidan dağıttıklarını belirtti.

Buradaki programın ardından Havza Devlet Hastanesi çevresinde Havza Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Havza Devlet Hastanesi iş birliği ile gerçekleştirilen fidan dikimine geçildi.

Fidanların dikilmesinin ardından Havza Müftüsü Cemil Alıcı tarafından dua edildi.

Etkinliğe Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Mücahit Emre Yılmaz, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Havza Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza Devlet Hastanesi Müdürü Nizamettin Günüz, Havza Belediye Meclis Üyeleri Ersin Şener ve İsmail Şengül ile gönüllüler katıldı.