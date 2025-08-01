Havva Sibel Söylemez, Gülnar'da Vatandaşlarla Buluştu

Havva Sibel Söylemez, Gülnar'da Vatandaşlarla Buluştu
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AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Gülnar ilçesindeki Pazar Alanı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi ve taleplerin çözülmesi için çalışmalara başlayacaklarını açıkladı.

Ak Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Gülnar ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Havva Sibel Söylemez, Pazar Alanı'nda vatandaşlarla görüştü.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Söylemez, taleplerin kısa sürede çözüme kavuşması için çalışmalara başlayacaklarını dile getirdi.

Söylemez'e, Belediye Başkanı Fatih Önge ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin de eşlik etti.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
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