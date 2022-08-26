'Havrita'ya bu kez 'ekstra tehlike'den erişim engeli

ANTALYA 5'inci Sulh Ceza Hakimliği, sokak köpeklerinin can güvenliğinin tehlikeye atıldığı gerekçesiyle 'Havrita' uygulamasına erişim engeli kararı verdi. Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Üyesi Nazlı Yağmur Tanman, bu uygulama için daha önce kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında erişim engeli kararı alındığını, Antalya 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin ise uygulamanın sokak hayvanları için ekstra tehlike arz ettiği gerekçesiyle bu kararı verdiğini söyledi.

Antalya'nın çeşitli noktalarında 2 hafta içerisinde çok sayıda kedi ve köpeğin ölmesinin ardından hayvanseverler tepki gösterdi. Sokak köpeklerini hedef gösterdiği gerekçesiyle hayvanseverlerin tepkisini çeken 'Havrita: Başıboş Köpek Haritası' isimli uygulamanın internet sitesine erişimi, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı kararla engellendi. Antalya Barosu, kararın kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında alındığı gerekçesiyle Antalya 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Baro, uygulamanın can kayıplarına yol açtığı gerekçesiyle alınmasını talep etti. Başvuruyu inceleyen 5'inci Sulh Ceza Hakimliği, aldığı kararda, can kayıplarına yol açtığı gerekçesiyle 'Havrita' uygulamasına erişim engeli kararı verdi.

Sitenin açılması durumunda tehlikenin devam edeceğine vurgu yapan Nazlı Yağmur Tanman, "Şu an uygulama daha fazla kişi tarafından tanındı. Umuyoruz ki site tekrar erişime açılmayacak ve tamamen kapatılması sağlanacak. Havrita uygulamasının sokak canlıları için bir tehlike arz ettiği, alınan kararda açıklanıyor" ifadelerini kullandı.