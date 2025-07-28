Havalı Tabancadan Saçma İle Yaralanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
Çorum'un Dodurga ilçesinde 6 yaşındaki M.K.G., havalı tabancadan çıkan saçmanın boynuna isabet etmesi sonucu yaralandı. Sağlık ekipleri, çocuğu hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Çorum'un Dodurga ilçesinde havalı tabancadan çıkan saçma ile yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.
Yeniköy köyünde çocukların oynadığı havalı tabancanın ateş alması sonucu 6 yaşındaki M.K.G. boynuna isabet eden saçmayla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Dodurga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel