Havai Fişek Fabrikası Patlaması Davasında Yeni Gelişmeler

SAKARYA'da, 5 yıl önce 7 işçinin yaşamını yitirdiği, 127 işçinin de yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 1'i tutuklu 6 sanığın yeniden yargılandığı davada karar çıktı. Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmaması ve kararda direnilmesi yönünde hüküm kuran mahkeme heyeti, tutuklu sanık fabrika sahibi Yaşar Coşkun'un 'Konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol tedbiri ve mağdurların zararlarının karşılanması için 15 milyon lira güvence yatırma şartıyla tahliyesine karar verdi.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi de yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında fabrika sahibinin de olduğu 5 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar hakkında dava açıldı. Sanıklardan bazıları yargılama sürecinde tahliye edildi. Yargılama sonunda fabrika sahiplerinden Yaşar Coşkun ve Ali Rıza Ergenç C., 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 16 yıl 3'er ay, Hasan Ali V. 12 yıl 6 ay ile tutuksuz sanıklar ustabaşı Erşan Ö., sorumlu müdür Asiye A., iş güvenliği uzmanı Aslı D. ve Ahmet Ç. ise 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 6 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, Ali Rıza Ergenç C. hakkındaki cezayı onarken, diğer sanıkların cezalarının 'Olası kastla öldürme ve yaralama' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle bozdu.

Bozma kararının ardından yeniden görülen davada Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki duruşma salonunda sanıklar karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Yaşar Coşkun, SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanıklardan Aslı D., Asiye A., Erşan Ö., müşteki sanık Ahmet Ç. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Sanıklar suçsuz olduklarını savunup, beraat talebinde bulundu.

Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmaması ve kararda direnilmesi yönünde hüküm kuran mahkeme heyeti, tutuklu sanık fabrika sahibi Yaşar Coşkun'un 'Konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol tedbiri ve mağdurların zararlarının karşılanması için 15 milyon lira güvence yatırma şartıyla tahliyesine karar verdi.

