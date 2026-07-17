Türk havacılığının öncüleri anıldı

Türkiye'nin ilk tayyare mühendisi Selahattin (Reşit) Alan ve havacılık endüstrisi şehitleri törenle anıldı.

Ulusal havacılık endüstrisinin temelleri olarak kabul edilen Eskişehir Tayyare Tamirhanesi ve Kayseri Tayyare Fabrikası'nın faaliyete başlamasının 100. yılında "Ulusal Havacılık Endüstrisi Yüz'ü" adı altında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, Türkiye'nin ilk tayyare mühendisi Selahattin (Reşit) Alan ve Alan'ın da aralarında bulunduğu tüm Eskişehir Tayyare Tamirhanesi (bugünkü 1'inci Hava Bakım Fabrikası) şehitleri için anma töreni düzenlendi.

Etkinlik Organizasyon Takım Lideri Osman Demir, Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk havacılık tarihinin en vizyoner, cesur ve fedakar öncülerinden biri olan, tasarıma dayalı üretilen ilk uçakların mühendisi ve askeri bröveli pilot Selahattin (Reşit) Alan'ın ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde 11 Eskişehir Tayyare Tamirhanesi emektarı şehidi anmak için toplandıklarını söyledi.

Kendisi de bir dönem fabrikada görev yapan Emekli Hava Yüksek Mühendis Albay Can Erel, tayyare mühendisliği öğrenciliğinden başlayarak Alan'ın hayatı boyunca Türk havacılığına yaptığı katkıları anlattı.

Erel, Alan'ın, AR-GE'ye dayalı özgün tasarımını yaptığı, başmühendisi olarak inşa ettiği Nu.D.36'nın, İnönü Meydanı inişinde 13 Temmuz 1938 günü yaşadığı kırımda 37 yaşında hayatını havacılık uğruna feda ettiğini söyledi.

Anmanın havacılık endüstrisi şehitlerine duyulan vefanın bir göstergesi olduğunu vurgulayan Erel, bundan sonra her 13 Temmuz gününün "Havacılık Endüstrisi Şehitleri Günü" kabul edilerek gelenekselleşmesini amaçladıklarını kaydetti.

Babasını göremedi, adını taşıyor

Eskişehir Tayyare Tamirhanesi emektarı şehit teknisyen Hüsnü Başmak'ın oğlu Prof. Dr. Hüsnü Hikmet Başmak, göremediği babasının şehadetinden 63 sene sonra ilk defa bu şekilde anılmasının kendisini duygulandırdığını söyleyip, emeği geçenlere teşekkür etti. Başmak, şöyle konuştu:

"Babamın vefatından sonra doğduğum için bana 'Hüsnü' ismini de vermişler. Rahmetli annemin yetişmemizde çok büyük emekleri var, fakat bu emeğin yanı sıra devletin de bizlere çok büyük katkıları oldu. Şöyle ki, o dönemde tayyare evleri vardı biz orada büyüdük... En azından babama orada bir ev edinme hakkı verilebilmiş de bizim bir evimiz oldu ve şehit maaşıyla büyüyerek bu zamanlara gelebildik... Dolayısıyla ülkemize ve devletimize de bizlere bu olanağı verdiği bizi bu duruma getirdiği için çok çok teşekkür ederiz. ve tabii ki en büyük teşekkürü bu toplantının organize edilmesi sebebi olan, ülkemizin havacılık alanında gelişerek bir yere gelmesini sağlayan rahmetli şehitlerimize, saygı ile anarak huzurlarınıza teşekkürlerimi yineliyorum."