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Hava Kuvvetleri'nin muharip ve destek uçakları Kıbrıs'ın güneyinde eğitim uçuşu yaptı

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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri uçaklarının Kıbrıs'ın güneyindeki Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yaptığını açıkladı. Bakanlık, uçuşun Akdeniz'deki hak ve menfaatleri korumak ve harekat hazırlığını en üst seviyede tutmak amacıyla yapıldığını bildirdi.

HAVA Kuvvetleri Komutanlığı'na ait muharip ve destek uçakları ile Kıbrıs Adası'nın güneyindeki Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından açıklamada, "Ülkemizin Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini korumak ve harekat hazırlığımızı en üst seviyede tutmak amacıyla kararlılıkla çalışıyoruz. Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla kapsamlı bir eğitim uçuşu başarıyla icra edildi" denildi. Bakanlıktan eğitim uçuşuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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