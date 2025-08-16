Hava Kuvvetleri'nden Organ Nakli için Destek

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da organ nakli bekleyen bir vatandaşa, Hava Kuvvetleri'ne ait ambulans uçak ile Sinop'tan karaciğer grefti ulaştırıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait ambulans uçak ile Konya'da organ nakli bekleyen bir vatandaşımıza Sinop'tan karaciğer grefti ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
