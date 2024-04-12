Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Birlikleri Ziyaret Etti

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir'deki birliklere bayram ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Kadıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığını, Balıkesir'deki 201 No'lu Taşınabilir Hava Radar Kıta Komutanlığını, Çanakkale'deki Hava Radar Mevzi Komutanlığını, İzmir'deki Hava Teknik Okullar Komutanlığını, Hava Eğitim Komutanlığını ve 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret ederek görevli birlik komutanları ve personelle bayramlaştı.