MSB, İzmir açıklarında batan göçmen botundaki 2 kişinin kurtarıldığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından İzmir'de Foça ve Karaburun arasında batan bir göçmen botundaki iki kazazedenin kurtarıldığını duyurdu. Kurtarılan kazazedeler, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne teslim edildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığınca İzmir'de Foça ve Karaburun arasında battığı bildirilen göçmen botundaki 2 kazazedenin kurtarıldığını duyurdu.

MSB tarafından sanal medyada yapılan paylaşımda, "Foça ve Karaburun arasında battığı bildirilen göçmen botu için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı helikopterimiz bölgeye intikal ettirildi. Şiddetli rüzgar, sağanak yağış ve yüksek dalgalı denize rağmen, denizden kurtarılan iki kazazede Ege Üniversitesi Hastanesi acil ekiplerine teslim edilerek görev başarıyla tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.

