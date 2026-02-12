MSB, İzmir açıklarında batan göçmen botundaki 2 kişinin kurtarıldığını duyurdu
MSB tarafından sanal medyada yapılan paylaşımda, "Foça ve Karaburun arasında battığı bildirilen göçmen botu için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı helikopterimiz bölgeye intikal ettirildi. Şiddetli rüzgar, sağanak yağış ve yüksek dalgalı denize rağmen, denizden kurtarılan iki kazazede Ege Üniversitesi Hastanesi acil ekiplerine teslim edilerek görev başarıyla tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.