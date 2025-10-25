Haberler

Hattat Behçet Arabi'nin 60. Yıldönümü Anısına Hüsn-ü Hat Sergisi Açıldı

Hattat Behçet Arabi'nin 60. Yıldönümü Anısına Hüsn-ü Hat Sergisi Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da Hattat Behçet Arabi'nin vefatının 60. yılını anmak amacıyla açılan Hüsn-ü Hat sergisi, Mevlana Celaleddin Rumi Camisi'nde sanatseverler tarafından ziyaret edildi. Törene katılan isimler arasında AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de yer aldı.

Şanlıurfa'da Hattat Behçet Arabi'nin vefatının 60. yıldönümü anısına Hüsn-ü Hat sergisi açıldı.

Mevlana Celaleddin Rumi Camisi'nde Şanlıurfa Geleneksel El Sanatları Dernek Başkanı Hattat Seyyid İsmail Özbek ve öğrencilerince hazırlanan eserlerden oluşan sergi, düzenlenen törenle açıldı.

İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından yapılan duanın ardından, katılımcılar sergiyi gezdi.

Törene, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile sanatseverler katıldı.

Sergi 1 hafta açık kalacak.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı

Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
40 yıllık Türk kargo devi iflas etti

40 yıllık Türk kargo devi iflas etti
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı

Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var

Bomba yeni parti iddiası
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var

Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım'da başlıyor

Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım itibarıyla zorunlu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.