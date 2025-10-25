Hattat Behçet Arabi'nin 60. Yıldönümü Anısına Hüsn-ü Hat Sergisi Açıldı
Şanlıurfa'da Hattat Behçet Arabi'nin vefatının 60. yılını anmak amacıyla açılan Hüsn-ü Hat sergisi, Mevlana Celaleddin Rumi Camisi'nde sanatseverler tarafından ziyaret edildi. Törene katılan isimler arasında AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de yer aldı.
Şanlıurfa'da Hattat Behçet Arabi'nin vefatının 60. yıldönümü anısına Hüsn-ü Hat sergisi açıldı.
Mevlana Celaleddin Rumi Camisi'nde Şanlıurfa Geleneksel El Sanatları Dernek Başkanı Hattat Seyyid İsmail Özbek ve öğrencilerince hazırlanan eserlerden oluşan sergi, düzenlenen törenle açıldı.
İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından yapılan duanın ardından, katılımcılar sergiyi gezdi.
Törene, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile sanatseverler katıldı.
Sergi 1 hafta açık kalacak.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel