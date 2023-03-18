Nihat Hatipoğlu, 4 yıldır yürüttüğü rektörlük görevini bıraktı! Milletvekili aday adayı mı olacak?

Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü görevinden ayrıldığını duyurdu. "Yaş itibarıyla sınıra geldim" diyen Hatipoğlu'nun görevi bırakması, "Milletvekilliği için aday adayı mı olacak?" sorusunu akıllara getirdi.

Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Twitter hesabından dikkat çeken bir veda mesajı yayımladı. Hatipoğlu, 4 yıldır yürüttüğü Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN VEDA MESAJI

Hatipoğlu, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı: "Dostlar. 4 yıl önce Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine Kurucu Rektör olarak atanmıştım. Bu sürede Kuruluşu tamamlayıp 3000 öğrenciye ulaştık. İslami ilimler ve Tıp Fakültesi başta olmak üzere birçok programı başlattık. Bugün itibarıyla görevim sona erdi. Teşekkür ederim.

"DÖRT YILI DOLDURDUM"

Bilindiği gibi Rektörlük görevi 4 yıldır. Dört yılı doldurdum. Yaş itibarıyla da sınıra geldim. Güçlü, heyecanlı ve dinamik bir üniversite devrettim. Yerime gelen arkadaşıma da başarılar dilerim Dini tebliğimiz son nefese kadar devam edecek inşaallah. Yeter ki Allah razı olsun"

MİLLETVEKİLİ OLMAK İÇİN Mİ İSTİFA ETTİ?

Nihat Hatipoğlu'nun istifası akıllarda şüphe uyandırdı. Hatipoğlu'nun, "Milletvekili aday adayı olmak için istifa ettiği" sorusu akıllara geldi.