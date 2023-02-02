Hatice'nin su dolu balonla gözünden yaralanma davasında 'kalıcı hasar' araştırılacak

MERSİN'de, iki arkadaşıyla kaldırımda yürüyen Hatice Aslan'ı (20) motosikletten attıkları içi su dolu balonla gözünden yaralayan Ahmet Kökcü (27) ve Bilal Kırıcı'nın (27) yargılanmasında, genç kızın gözünde kalıcı bir hasar oluşup oluşmadığının incelenmesi için adli tıp kurumundan rapor...

MERSİN'de, iki arkadaşıyla kaldırımda yürüyen Hatice Aslan'ı (20) motosikletten attıkları içi su dolu balonla gözünden yaralayan Ahmet Kökcü (27) ve Bilal Kırıcı'nın (27) yargılanmasında, genç kızın gözünde kalıcı bir hasar oluşup oluşmadığının incelenmesi için adli tıp kurumundan rapor alınmasına, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

?Olay, geçen yıl 18 Kasım'da, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda meydana geldi. Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğrencisi Hatice Aslan, saat 21.00 sıralarında arkadaşları Serap Y. ve Medine B. ile dışarı çıktı. Bu sırada motosikletle geçen Ahmet Kökcü ve Bilal Kırıcı, kaldırımda yürüyen genç kızların üzerine içi su dolu balon attı. Balon Hatice Aslan'ın sağ gözüne isabet etti. Yere yığılan Aslan, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Korneası zarar gören Aslan, taburcu edildikten sonra polise giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, şüpheliler Ahmet Kökcü ve Bilal Kırıcı'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.