Hataylı depremzede öğrencilerden oluşan koro, CSO'da sahne aldı

Hataylı depremzede öğrencilerden oluşan 45 kişilik orkestra, CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluştu.

Ziraat Bankası Ana Salonu'nda gerçekleştirilen "Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi Gençlik Orkestrası ve Korosu Konseri"nde Hataylı depremzede lise öğrencileri dizi ve film müzikleri ile türkülerden oluşan zengin bir repertuvarı dinleyiciyle buluşturdu.

Konser öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan lisenin müzik öğretmeni ve koronun şefi Ümit Tokgöz, orkestrayla 3 yıldır çalıştığını, 3 yıllık emek sonunda 45 kişilik bir orkestra haline gelerek konser vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Depremden sonra Hatay'da öğretmenlik yapmaya başladığını söyleyen Tokgöz, "Öğrencilerin bazılarının enstrümanları kırıktı, çalanların çoğu kurs almayı bırakmıştı. Bu öğrencileri ben tekrar bir araya getirdim ve onlara yeniden nota düzenlemeleri yaptım. Seviyelerine uygun bir şekilde eğitim vermeye başladım. Her okul çıkışı okuldaydım açıkçası. Onlara sürekli hem eğitim veriyordum hem de orkestra provaları aldım." dedi.

Konserde 15 eseri dinleyiciyle buluşturacaklarını ifade eden Tokgöz, "İçinde film, dizi müzikleri, türküler hem yöresel ezgiler hem de evrensel ezgiler var. Dinleyiciler Barış Manço da duyacaklar, Cem Karaca da duyacaklar, aynı zamanda bir Hatay türküsü de duyacaklar. Arapça şarkı da duyacaklar, film müziği de duyacaklar." diye konuştu.

Depremde kemanı kırılan öğrencisi Duru Göçmen'den bahseden Tokgöz, "Küçük küçük adımlarla başladık ve şu anda kendisi profesyonel olarak artık bir müzik öğrencisi olmaya hazırlanıyor. Çok iyi seviyede keman çalıyor. Hatta orkestramızın en önemli kemancısı ve şu an ana solisti." değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer öğrencisi Ayberk Elmas'ın da yetenekli olduğunu söyleyen Tokgöz, "Bugün konserde onu hem piyanoda izleyecekler hem de elektro gitarda izleyecekler." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
