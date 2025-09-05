Hatay ve Adana'da Deprem Sonrası Eğitim Yatırımları

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından başlatılan eğitim yatırımları kapsamında Hatay'a 181, Adana'ya da 53 yeni okul kazandırıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma uğrattığı Hatay'da, hasar gören 210 eğitim kurumu kullanılamaz hale geldi.

Afetin ardından devlet kurumları ve hayırseverler işbirliğinde yürütülen çalışmalarla 798 okul onarıldı, 145 okulda ise güçlendirme çalışması yapıldı.

Kentte 1873 dersliğe denk gelen 181 yeni okulun inşası tamamlandı, 86 okulun ise yapımı sürüyor.

4'er öğretmenevi ve bilim sanat merkezinin inşaatları sürüyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, Hatay'ı her yanı ve yönüyle ayağa kaldırmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

"Eğitim Hatay'ımıza nefes oluyor" sloganıyla yola çıktıklarını dile getiren Masatlı, "Depremlerde eğitim kurumlarımızın neredeyse 3'te biri kullanılamaz hale geldi. Bu noktada devlet millet işbirliğiyle 2025-2026 eğitim öğretimine kadar 798 okulumuzun büyük onarımını yaptık. 181 okulumuzu yeniden inşa ederek 1873 dersliği de eğitim öğretim hizmetlerine sunmuş olduk." dedi.

Masatlı, inşaatları süren 4 öğretmenevi ve 4 bilim sanat merkezini de kısa sürede tamamlayıp hizmete açacaklarını belirtti.

Kentte 8 Eylül'de 24 bin öğretmenle yeni eğitim öğretim yılına başlayacaklarını ifade eden Masatlı, "Yeni eğitim öğretim yılının Hatay'ımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tüm bu çalışmalarda bize liderlik yapan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımıza ve yardımseverlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Adana'da 53 yeni okul yapıldı

Adana'da da 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle okullardan 35'inde ağır, 35'inde de orta hasar tespit edildi.

Afet sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı ve hayırseverlerin işbirliğinde yaptırılan toplam 706 derslikli 53 okuldan 25'inde ilk ders zili 2025-2026 eğitim öğretim yılında çalacak.

İnşasının gelecek yıl tamamlanması planlanan 60 okulla da kentteki derslik sayısı deprem öncesinin üstüne çıkacak.

Ağır hasarlı 35 okulun yıkımı gerçekleştirildi

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, AA muhabirine, 8 Eylül'de 547 bin 34 öğrenciyle yeni döneme başlayacaklarını anlattı.

Depremlerde hasar gören 70 okuldaki 706 derslikte eğitime devam edilemediğini belirten Tüfekçi, "Ağır hasarlı 35 okulumuzun yıkımını gerçekleştirdik. Yapılan çalışma sonucunda orta hasarlı 35 okulumuzdan 4'ünde güçlendirilme yapılması konusunda rapor çıktı. 31 okulumuzun da yıkımı için süreç devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Tüfekçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlimizde deprem öncesinde 1095 okul 17 bin 750 derslik mevcutken yapılan çalışmalar neticesinde bugün 1080 okul 17 bin 600 dersliğe ulaştık. Ancak inşa süreci devam eden 60 okul var. Önümüzdeki yıl itibarıyla ilimizde okul sayımız 1140'a çıkacak ve 18 bin 709 dersliğe ulaşacağız. Çalışmaların tamamlanmasıyla derslik sayımızda deprem öncesine göre yüzde 5,4'lük artış gerçekleşmiş olacak. Yeni binalarımızla ilimiz genelinde derslik sıkıntımız kalmayacak."