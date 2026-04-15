Vali Masatlı "2. Hatay Robot Yarışması"nda görev alan ekibe başarı belgesi verdi

Vali Masatlı '2. Hatay Robot Yarışması'nda görev alan ekibe başarı belgesi verdi
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, düzenlenen 2. Hatay Robot Yarışması'na katkıda bulunan öğretmen ve idarecilere başarı belgeleri takdim etti. Vali, eğitimde niteliği artıracak projelere devam edeceklerini belirtti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentte bu yıl 2. kez düzenlenen "Hatay Robot Yarışması"nda emeği geçen idareci ve öğretmenleri başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Vali Masatlı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, organizasyonda görev alan öğretmen ve idareciler bir araya geldi.

Ekibe katkılarından dolayı teşekkür eden Masatlı, başarı belgelerini takdim etti.

Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından okulların fiziki şartlarını iyileştirmenin yanı sıra eğitimde niteliği artıracak projeler yürüttüklerini söyledi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen yarışmanın, bu projelerin en önemlilerinden biri olduğunu belirten Masatlı, "Bu proje, gençlerimizin düşünebilen, tasarlayabilen ve tasarladığını üretime geçirebilen kabiliyetlerini ön plana çıkarmalarını sağladı. Memnuniyetle izledik ki alanında Türkiye'de tek olan bir projeyi gerçekleştirdik." dedi.

Masatlı, yarışmanın üçüncüsü için de hazırlıkların başladığını kaydetti.

Kaynak: AA / Salim Taş
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında

Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Yapamaz denileni de yaptı! Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor

Yapamaz denileni de yaptı!
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı

Okul saldırganı apar topar defnedildi, ailesi ilçeden kaçırıldı
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü

Senin gibi evlat olmaz olsun! Mahallenin gençleri kayıtsız kalmadı
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
Yapamaz denileni de yaptı! Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor

Yapamaz denileni de yaptı!
ABD'li gazeteciden olay sözler: Cinsel işkence İsrail’de bir devlet politikasıdır

Canlı yayında olay sözler: Erkekler köpeklerin tecavüzüne uğruyor
Polis, mağazadan kaçırdığı çocuğu bıçaklayan kadını vurarak öldürdü

Polis önce uyardı, sonra öldürdü