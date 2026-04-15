Vali Masatlı '2. Hatay Robot Yarışması'nda görev alan ekibe başarı belgesi verdi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentte bu yıl 2. kez düzenlenen "Hatay Robot Yarışması"nda emeği geçen idareci ve öğretmenleri başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Vali Masatlı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, organizasyonda görev alan öğretmen ve idareciler bir araya geldi.

Ekibe katkılarından dolayı teşekkür eden Masatlı, başarı belgelerini takdim etti.

Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından okulların fiziki şartlarını iyileştirmenin yanı sıra eğitimde niteliği artıracak projeler yürüttüklerini söyledi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen yarışmanın, bu projelerin en önemlilerinden biri olduğunu belirten Masatlı, "Bu proje, gençlerimizin düşünebilen, tasarlayabilen ve tasarladığını üretime geçirebilen kabiliyetlerini ön plana çıkarmalarını sağladı. Memnuniyetle izledik ki alanında Türkiye'de tek olan bir projeyi gerçekleştirdik." dedi.

Masatlı, yarışmanın üçüncüsü için de hazırlıkların başladığını kaydetti.