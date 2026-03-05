Haberler

Hatay'da depremlerde öksüz ve yetim kalan çocuklara iftar verildi

Hatay'da depremlerde öksüz ve yetim kalan çocuklara iftar verildi
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat depremlerinde ebeveyn kaybı yaşayan yetim çocuklarla birlikte iftar sofrasında bir araya geldi. Devletin onlara her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini vurguladığı etkinlikte, 8 bin 968 çocuğun desteklendiği belirtildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla 6 Şubat 2023'teki depremlerde ebeveyn kaybı yaşayan yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi.

Defne ilçesindeki bir restoranda düzenlenen iftar programına katılan Masatlı, mübarek ramazanın iftar sofrasında öksüz ve yetim çocuklarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Devlet olarak kendilerine emanet kalan çocukların her türlü ihtiyacıyla ilgilendiklerini belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Özellikle asırların afeti 6 Şubat'tan sonra ebeveyn kaybı yaşamış çocuklarımızı himaye etme noktasında Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlatmış olduğu Gönül Elçileri Projesi'nin bir ayağı olarak burada biz Yüreğimizdeki Işık Projesi'ni yürütüyoruz. Şu ana kadar projemizde 8 bin 968 çocuğumuzu himaye ediyoruz. Bu çocuklarımızın eğitimden sağlığa, fiziksel ihtiyaçlarından psiko-sosyal ihtiyaçlarına varana kadar, yani hayatın her alanına dair bütün istek, ihtiyaç ve talepleriyle birebir ilgileniyoruz. Bir manada da başta şahsım olmak üzere eşim, kaymakam arkadaşlarım, vali yardımcıları arkadaşlarım ve onların eşleriyle bir sosyal zimmet anlayışı içerisinde bu çocuklarımızı kendilerimize zimmetledik sürekli takiplerini yapıyoruz. Bugün de Dünya Yetimler Günü, bu vesileyle zaten biz her sene ramazanda bir gün bir araya geliyorduk, bu sene de Dünya Yetimler Günü'nde çocuklarımızla bir arada, aynı sofrada, aynı öğünü paylaşıp, iftarımızı yaptık. Milletimiz, devletimiz, inancımız öksüzü ve yetimi daima koruyup korumakla ilgili kendisine hem maddi hem de manevi bir sorumluluk yüklemiştir, bizler de hem maddi hem manevi o sorumluluğu üzerimizde taşıyıp çocuklarımızla bugün bir aradayız, mutluyuz."

Masatlı, yetimlerin gözündeki ışıltıyı gördükçe kendilerinin de mutlu olduğunu kaydederek, bu çocukları himaye etmeye, desteklemeye, onların geleceğe emin adımlarla yürümeleri için her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

İftar programı, dua edilmesi ve çocukların ilahi dinletisiyle son buldu.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz
500

