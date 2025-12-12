Hatay Valiliğinin yeni logosu tanıtıldı

Hatay Valiliğinin yeni logosu basın mensuplarına tanıtıldı.

Vali Mustafa Masatlı, Kültür ve Sanat Çarşısı Konferans Salonu'nda yaptığı bilgilendirme ve tanıtım toplantısında, mevcut kullanılan logonun 2 Şubat 2011'de güvercin ve zeytin dalı olarak planlandığını söyledi.

Yaşanan 6 Şubat 2023'teki depremlerle şehrin hafızasında çok derin izler kaldığını belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Hatay tarih boyunca olduğu gibi bugün de ayağa kalkmayı başaran bir şehir oldu. Bizler de tarihte defalarca yıkılıp ayağa kalkmış şehrimizi 9'uncu defa ayağa kaldırıyor, bir Anka kuşu misali küllerimizden yeniden doğuyoruz. Bunu sık sık kullanıyoruz gerçekten de öyle çünkü 6 Şubat'ta ben de sizlerle buradaydım. O zamanki yıkımı, acıyı, travmayı kaosu çok iyi biliyorum. Bu bakımdan, Hatay Valiliği yeni logosu sadece bir grafiksel değişiklik değildir. Şehrimizin yeniden doğuşunun, direncinin ve geleceğe olan yürüyüşünün önemli bir mührü olarak görüyoruz."

Masatlı, yeni logonun, Hatay'ın medeniyet birikimini vurguladığını belirterek, "asrın afeti"nden sonra kentin ortaya koyduğu güçlü iradeyi ve direnci sembolize ettiğini aktardı.

Vali Masatlı aynı zamanda logonun Hatay'ın tarihini, acısını, umudunu ve yeniden doğuşunu tek bir sembolde gösterdiğini söyledi.

Masatlı, üzerinde tarihi Hatay Valiliği binası, zeytin dalları, 1939 yazısı, 16 yıldız, 04.17'yi gösteren tarihi Valilik binasındaki saat, ay-yıldız, Osmanlı-Selçuklu motifi burgulu çember ve güneşi sembolize eden yay formunun bulunduğu yeni logoyu basına tanıttı.