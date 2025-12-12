Haberler

Hatay Valiliğinin yeni logosu tanıtıldı

Hatay Valiliğinin yeni logosu tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Valiliği, şehrin tarihini, acısını ve yeniden doğuşunu yansıtan yeni logosunu basın mensuplarına tanıttı. Vali Mustafa Masatlı, logo ile Hatay'ın direncinin sembolize edildiğini ifade etti.

Hatay Valiliğinin yeni logosu basın mensuplarına tanıtıldı.

Vali Mustafa Masatlı, Kültür ve Sanat Çarşısı Konferans Salonu'nda yaptığı bilgilendirme ve tanıtım toplantısında, mevcut kullanılan logonun 2 Şubat 2011'de güvercin ve zeytin dalı olarak planlandığını söyledi.

Yaşanan 6 Şubat 2023'teki depremlerle şehrin hafızasında çok derin izler kaldığını belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Hatay tarih boyunca olduğu gibi bugün de ayağa kalkmayı başaran bir şehir oldu. Bizler de tarihte defalarca yıkılıp ayağa kalkmış şehrimizi 9'uncu defa ayağa kaldırıyor, bir Anka kuşu misali küllerimizden yeniden doğuyoruz. Bunu sık sık kullanıyoruz gerçekten de öyle çünkü 6 Şubat'ta ben de sizlerle buradaydım. O zamanki yıkımı, acıyı, travmayı kaosu çok iyi biliyorum. Bu bakımdan, Hatay Valiliği yeni logosu sadece bir grafiksel değişiklik değildir. Şehrimizin yeniden doğuşunun, direncinin ve geleceğe olan yürüyüşünün önemli bir mührü olarak görüyoruz."

Masatlı, yeni logonun, Hatay'ın medeniyet birikimini vurguladığını belirterek, "asrın afeti"nden sonra kentin ortaya koyduğu güçlü iradeyi ve direnci sembolize ettiğini aktardı.

Vali Masatlı aynı zamanda logonun Hatay'ın tarihini, acısını, umudunu ve yeniden doğuşunu tek bir sembolde gösterdiğini söyledi.

Masatlı, üzerinde tarihi Hatay Valiliği binası, zeytin dalları, 1939 yazısı, 16 yıldız, 04.17'yi gösteren tarihi Valilik binasındaki saat, ay-yıldız, Osmanlı-Selçuklu motifi burgulu çember ve güneşi sembolize eden yay formunun bulunduğu yeni logoyu basına tanıttı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hadise sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi

Sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi
2 gün önce kaybolan kadının cansız bedeni çalılıkta bulundu

Günlerdir kayıp olan kadından acı haber geldi
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
Ailesini katletti! Kusursuz planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu

Kusursuz katliam planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu
Hadise sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi

Sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi! İşte o anlar

TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi!
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Ahmet Çakar serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

Defalarca hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında son karar
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi

Görüşme sonrası Buldan konuştu, Bahçeli "İmzamı atarım" dedi
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
Tünel kazarak ülke değiştirdiler, Belarus'ta 180 kaçak göçmen Polonya'ya sızdı!

Girişi Belarus, çıkışı Polonya'da: Tünelle ülke değiştirdiler
title