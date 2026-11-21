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Hatay'ın Samandağ ilçesinde arazözün uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden orman işçisi Beytullah Kertlez'in cenazesi toprağa verildi.

Antakya Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Kertlez'in (20) naaşı, morgdaki işlemlerin ardından Batıayaz Orman Yangın İlk Müdahale Ekip Binası'nın önüne götürüldü.

Burada düzenlenen törene, Kertlez'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hatay Vali Yardımcısı Alparslan Sözen, Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, Hatay Orman Bölge Müdürü İlkay Günay ve mesai arkadaşları katıldı.

Dua okunan tören sonrası Kertlez'in cenazesi, Çamlıyayla Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Çamlıyayla Mahallesi Tazıyayla mevkisinde dün arazözün uçuruma yuvarlandığı kazada Kertlez yaşamını yitirmiş, 5 orman işçisi ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA