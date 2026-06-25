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Hatay Medeniyetler Korosu'ndan Ankara'da Kardeşlik Konseri

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AK Parti organizasyonunda Hatay Medeniyetler Korosu, Ankara'da 'Türkiye Yüzyılında Kardeşlik Konseri' düzenledi. Şef Yılmaz Özfırat yönetimindeki koro, çok dilli eserler seslendirirken depremzedelere destek çağrısı yaptı.

Ak Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı organizasyonunda Hatay Medeniyetler Korosu, "Türkiye Yüzyılında Kardeşlik Konseri" düzenledi.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleşen konserde Koro, birlik, beraberlik ve kardeşlik temalarını işleyen eserleri seslendirdi.

Şef Yılmaz Özfırat yönetimindeki koro, Arapça, Ermenice, Azerbaycan Türkçesi, İngilizce ve farklı dillerden eserlerin yanı sıra "Pirlere Niyaz Ederiz", "Sarı Gelin", "Memleketim" ve "Ölürüm Türkiyem"in de yer aldığı repertuvarı sundu.

Konserde seyircilere hitap eden Şef Özfırat, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 3 yıl geçtiğini anımsatarak, depremzedelere acınmasını değil, destek olunmasını istediklerini belirtti.

Özfırat, depremin ardından Hatay'a destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, konseri organize ettiği için de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman'a teşekkür etti.

Konsere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
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