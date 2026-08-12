150 Yıllık Kilisede Restorasyon Başladı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinde zarar gören 150 yıllık Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nde restorasyon çalışmaları başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde sunak bölümü ve temeli zarar gören Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla restorasyon çalışmalarına başlandı. İlçede 1876 yılında inşa edilen kilisenin restorasyon çalışmaları için Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve ardından Anıtlar Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda 5 milyon TL destek sağlanacağı belirtildi.

Karasun Manuk Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Tabaş, 6 Şubat depremlerinde kilisede büyük çaplı bir yıkım yaşanmadığını ancak ana yapı ve temelde meydana gelen hareketlilik ve sunak bölümündeki yıkım nedeniyle restorasyon yapılmasının gerekli hale geldiğini söyledi. Zemindeki hareketlilik nedeniyle bazı duvarlarda da bombe oluştuğunu, ayrıca kilisenin müştemilatının ağır hasarlı olduğunu belirten Tabaş, bu bölümün tamamen yeniden yapılacağını kaydetti. Tabaş, ayrıca kilisenin gelir kaynakları arasında bulunan dükkanlarda da deprem nedeniyle hasar oluştuğunu ve söz konusu yapıların da restorasyon kapsamına alındığını ifade etti.

KİLİSE AYİNLERE KAPATILACAK

Restorasyon nedeniyle kilisenin bu hafta sonu ayinlere kapatılacağının altını çizen Tabaş, "Restorasyon kapsamında öncelikli olarak kilisenin çatısı yenilenecek, zemin restore edilecek ve mevcut drenaj sorunu çözülecek. Sunaklar yeniden yapılacak, tadilat gerektiren duvarlar ile dış cephelerde de gerekli çalışmalar gerçekleştirilecek" dedi.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı