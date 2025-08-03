Hatay'ın Erzin İlçesinde 3.9 Büyüklüğünde Deprem

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AFAD verilerine göre, Hatay'ın Erzin ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği 12.33 kilometre olarak ölçüldü ve ilk belirlemelere göre olumsuz bir duruma rastlanmadı.

HATAY'ın Erzin ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Hatay'ın Erzin ilçesinde saat 22.25'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12.33 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Haber - Kamera: Mehmet SOYER/ERZİN, (Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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