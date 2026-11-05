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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dereye düşen 9 yaşındaki çocuk, hastanede kurtarılamadı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dereye düşen 9 yaşındaki çocuk, hastanede kurtarılamadı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Özerli Mahallesi'nde dereye düşen 9 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1 kilometre ileride baygın bulunan çocuk, Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dereye düşen 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Özerli Mahallesi'nde Cihan Basatemir'in dereye düştüğü ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 1 kilometre ileride baygın halde bulunan Basatemir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Basatemir, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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