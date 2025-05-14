Hatay'ın Belen İlçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı
Gazi Abdurrahman Paşa Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda öğretmen ve öğrencilerin projeleri sergilendi. Belen Kaymakamı, katılımcılarla sohbet ederek projeleri inceledi. Fuar, yarın saat 16.00'ya kadar ziyarete açık kalacak.
Hatay'ın Belen ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.
Gazi Abdurrahman Paşa Ortaokulu'nda düzenlenen fuarda, öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi.
Fuarı gezen Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, katılımcılarla sohbet etti, projeleri inceledi.
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, yarın 16.00'ya kadar ziyarete açık olacak.
Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel