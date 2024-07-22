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Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale başlatıldı

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Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopter ve arazözlerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de olay yerine yönlendirildi. Yangının kontrol altına alınması için müdahale çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle helikopter ve arazözlerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Helikopter İtfaiye Kozaklı Arsuz Hatay Hava Durumu Doğal Afetler Yaşam Güncel Haberler

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