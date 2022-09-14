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Hatay haberi | Hatay'da Asi Nehri'ni yeniden su sümbülleri kaplamaya başladı

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Hatay haberi | Hatay'da Asi Nehri'ni yeniden su sümbülleri kaplamaya başladı

Hatay haberleri... Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde yeniden su sümbülleri görülmeye başlandı.

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde yeniden su sümbülleri görülmeye başlandı.

Merkez Antakya ve Samandağ ilçelerinden geçen nehrin bazı kısımlarında yer yer su sümbüllerinin olduğu gözlendi.

Son yıllarda Asi Nehri üzerinde dönemsel görülen istilacı bir bitki türü olan su sümbülleri, nehirdeki canlılara da zarar veriyor.

Geçen yıl sonbahar aylarında gözlenen ve nehrin büyük bir bölümünü kaplayan su sümbülleri, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin yoğun çalışmalarıyla temizlenmişti.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

Asi Nehri Samandağ Hatay su Güncel Haberler

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