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Hatay haber! Hatay'daki balık ölümlerinin sebebi "yetersiz oksijen"

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Hatay haber! Hatay'daki balık ölümlerinin sebebi 'yetersiz oksijen'

Hatay bölgesinden gelen habere göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Asi Nehri ile Akdeniz'in buluştuğu noktadaki balık ölümlerinin sebebinin sudaki oksijen yetersizliği olduğu bildirildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Asi Nehri ile Akdeniz'in buluştuğu noktadaki balık ölümlerinin sebebinin sudaki oksijen yetersizliği olduğu bildirildi.

Tekebaşı Mahallesi'nde, nehrin Akdeniz'e döküldüğü Meydan köyü mevkisinde 6 Eylül'de toplu balık ölümlerinin yaşanması üzerine harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek ölü balıklardan ve sudan numune aldı, su sıcaklığını ölçtü.

İncelemenin ilk sonuçlarında balık ölümlerine, aniden artan hava sıcaklıklarına bağlı sudaki oksijen yetersizliğinin yol açtığı belirtildi.

Ekiplerin konuyla ilgili araştırma ve inceleme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Cem Genco - Güncel

Asi Nehri Samandağ Akdeniz Hatay Güncel Haberler

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