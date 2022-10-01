Hatay gündem haberleri: Hatay'da 3 bin 750 litre sahte içki ele geçirildi
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Hatay haber... Hatay'ın Antakya ilçesinde 3 bin 750 litre sahte içki ele geçirilen ev sahibi gözaltına alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde 3 bin 750 litre sahte içki ele geçirilen ev sahibi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serinyol Mahallesi'nde E.O'nun ev ve eklentilerinde sahte içki bulundurduğu bilgisi üzerine arama yaptı.
Aramada, bidonlar içerisinde 3 bin 750 litre sahte içki, kazan ve damıtma cihazı bulundu.
Gözaltına alınan ev sahibi E.O'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.