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Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Memuru Deprem Anında Yaşananları Anlattı

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Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık memuru Metin Yılmaz, Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği deprem programında çektiği görüntüleri paylaştı. Görüntülerde bir hemşirenin sarsıntıyla zor durduğu ve 'hastalar' diye bağırdığı görülüyor. Yılmaz, aynı acıları tekrar yaşamamayı diledi.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana binada acil biriminde sağlık memuru olarak görev yapan Metin Yılmaz, Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği deprem programında 6 Şubat deprem anında çektiği görüntüleri gösterdi.

İlk kez ortaya çıkan görüntüde bir hemşirenin sarsıntının şiddetiyle ayakta zor durduğu ve 'hastalar' diye bağırdığı görüldü.

O gün üzerindeki kıyafetlerle bugün programa katıldığını söyleyen Yılmaz, aynı acıları tekrar yaşamamayı diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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