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Hatay Dörtyol'da otomobil köprüden yuvarlanınca sürücü Bekir Sönmez kurtarılamadı

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Hatay Dörtyol'da otomobil köprüden yuvarlanınca sürücü Bekir Sönmez kurtarılamadı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi'nde Bekir Sönmez'in kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle köprüden yuvarlanıp yamaca düştü. Hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki sürücü kurtarılamadı, cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde köprüden yuvarlanan otomobilin sürücüsü Bekir Sönmez (32), hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gece ilçedeki Kuzuculu Mahallesi'nde meydana geldi. Bekir Sönmez yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden yuvarlanarak yol kenarındaki yamaca düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Sönmez, kurtarılamadı. Sönmez'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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