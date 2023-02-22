Hatay Devlet Hastanesi de Boşaltıldı.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, 20 Şubat'ta meydana gelen iki depremin ardından boşaltılan Hatay Devlet Hastanesi’nin önünde; “Hatay’da vatandaşlarımızın sağlık hizmeti alacağı herhangi bir bina kalmadı. Şu anda oluşturulan sahra çadırlarında insanlar tedavi olmaya çalışıyorlar. Sağlık amacıyla gelinen bir binanın artık sağlıksız yapıldığını bu depremden sonra gördük. Maalesef ülkeyi 20 yıldır yöneten anlayış tarım arazilerinin ortasına bu hastaneyi kurmuş. İlk depremde de bu bina kullanılmaz hale geldi” açıklamasını yaptı.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Hatay'da meydana gelen iki depremin ardından boşaltılan Hatay Devlet Hastanesi'nin önünde; " Hatay'da vatandaşlarımızın sağlık hizmeti alacağı herhangi bir bina kalmadı. Şu anda oluşturulan sahra çadırlarında insanlar tedavi olmaya çalışıyorlar. Sağlık amacıyla gelinen bir binanın artık sağlıksız yapıldığını bu depremden sonra gördük. Maalesef ülkeyi 20 yıldır yöneten anlayış tarım arazilerinin ortasına bu hastaneyi kurmuş. İlk depremde de bu bina kullanılmaz hale geldi" açıklamasını yaptı.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, 20 Şubat'ta Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerin ardından boşaltılan Hatay Devlet Hastanesi'nin önünde basın açıklaması yaptı. Erbay, hastanenin tarım arazisine kurulduğunu belirterek, ilk depremde binanın kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Erbay, şöyle konuştu:

"Depremin olduğu ilk günden bu yana CHP milletvekilleri olarak Hatay bölgesindeyiz. Vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Özellikle yaşanan ikinci büyük depremden sonra artık Hatay'da vatandaşlarımızın sağlık hizmeti alacağı herhangi bir bina kalmadı. İşte şu anda arkamda görmüş olduğunuz Hatay Devlet Hastanesi de boşaltılmış durumda. Şu anda oluşturulan sahra çadırlarında insanlar tedavi olmaya çalışıyorlar. Yani sağlık amacıyla gelinen bir binanın artık sağlıksız yapıldığını bu depremden sonra gördük. Maalesef ülkeyi 20 yıldır yöneten anlayış tarım arazilerinin ortasına bu hastaneyi kurmuş. İlk depremde de bu bina kullanılmaz hale geldi. Bu aklın, depremden zarar gören bölgeleri de tekrar ayağa kaldırıp tedavi etmesi, doğru iş yapması mümkün değildir."