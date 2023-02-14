Hatay'dan çaldığı 2 kamyonet ve yağmaladığı malzemelerle Adana'da yakalandı

HATAY'da depremzedelere ait 2 kamyoneti çalan ve enkazlardan yağma yapan A.G. (38), polis ekiplerince Adana'nın Yumurtalık ilçesinde gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Hatay'dan çalıntı olduğu tespit edilen bir kamyonetin A.G. isimli şüphelide olduğu bilgisine ulaştı. Şüpheli A.G.'nin aynı bölgeden başka bir kamyoneti de çaldığı ve depremzedelere ait eşyaları yağmaladığı ortaya çıktı. A.G., polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Ekiplerce çalıntı 2 kamyonette yapılan aramada 14 adet dolu fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, çeşitli bankalara ait kredi kartları, 16 bin 400 TL nakit para, kozmetik eşyaları, farklı araçlara ait kontak anahtarları, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın ve soba ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin işlemleri devam ediyor.