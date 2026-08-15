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Tarihi Kilisede Restorasyon Öncesi Ayin

Tarihi Kilisede Restorasyon Öncesi Ayin
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6 Şubat depremlerinde hasar gören İskenderun'daki Surp Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nde, restorasyon çalışmaları öncesinde Patrik Maşalyan'ın katılımıyla ayin düzenlendi; ardından kilise onarım için kapatıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören Surp Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen ayinle restorasyon çalışmalarına başlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde bazı bölümlerinde hasar oluşan tarihi kilisede, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve hayırseverlerin desteğiyle yapılacak restorasyon çalışmaları öncesinde ayin düzenlendi.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın katılımıyla yapılan ayini Hatay Ermeni Kiliseleri Pederi Avedis Tabaşyan yönetti.

Maşalyan'ın birlik ve beraberlik mesajları verdiği ayinde mumlar yakıldı, dualar edildi.

Ayinin ardından kilise restorasyon çalışmaları için kullanıma kapatıldı.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, gazetecilere, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kiliselerin de hasar gördüğünü söyledi.

Afetin ardından Samandağ ilçesindeki Meryem Ana Kilisesi'nde onarım çalışmaları yapıldığını ve buranın ibadete açıldığını belirten Maşalyan, İskenderun ilçesindeki Surp Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nde de Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle çalışmalara başlandığını ifade etti.

Maşalyan, Türkiye'nin büyük bir irade ve güçle afetten etkilenen kentleri yeniden ayağa kaldırdığını ve bunun takdire şayan bir başarı olduğunu dile getirdi.

Hatay Ermeni Kiliseleri Pederi Avedis Tabaşyan da depremde hasar alan kilisenin restorasyon sürecine girmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Programa, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Aram Kuran ve kilise cemaati katıldı.

Kaynak: AA
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