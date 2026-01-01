Hatay'da depremzede çocuklara yeni yıl ikramlıkları dağıtıldı

Hatay'da depremzede çocuklara, gönüllüler tarafından hazırlanan yeni yıl ikramlıkları ulaştırıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen çocuklar için Ülkem Okuyor Derneği öncülüğünde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, derneğin Ankara ve Konya'daki gönüllüleri tarafından hazırlanan yaprak sarması, poğaça ve kurabiyeler, Hatay'daki afetzede çocuklara ikram edildi.

Ülkem Okuyor Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul, yılın ilk gününün çocuklar için umutla başlamasını amaçladıklarını belirtti.