Hatay'da, zeytinlikte çıkan yangın ormana sıçradı (2)
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KONTROL ALTINA ALINDIHatay'ın Antakya ilçesi Anayazı Mahallesi yakınlarında zeytinlikte çıkıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan 45 dakikalık müdahalesiyle kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Hatay'ın Antakya ilçesi Anayazı Mahallesi yakınlarında zeytinlikte çıkıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan 45 dakikalık müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samim Selçuk - Güncel