Üye Girişi
Haberler

Hatay'da, zeytinlikte çıkan yangın ormana sıçradı (2)

Güncel Haberler

KONTROL ALTINA ALINDIHatay'ın Antakya ilçesi Anayazı Mahallesi yakınlarında zeytinlikte çıkıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan 45 dakikalık müdahalesiyle kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'ın Antakya ilçesi Anayazı Mahallesi yakınlarında zeytinlikte çıkıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan 45 dakikalık müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samim Selçuk - Güncel

Antakya Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title