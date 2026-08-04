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Antakya'da Zabıtadan Gıda Denetimi

Antakya'da Zabıtadan Gıda Denetimi
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Hatay merkez Antakya ilçesinde zabıta ekipleri fırın, restoran ve marketlerde denetim yaptı.

Hatay merkez Antakya ilçesinde zabıta ekipleri fırın, restoran ve marketlerde denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Serinyol Mahallesi'ndeki iş yerlerini inceledi.

İşletmelerin belgelerini ve hijyen kurallarına uygunluğunu denetleyen ekipler, satışa sunulan ürünlerin gramajını ve son kullanma tarihini kontrol etti.

Denetimde iş yeri sahiplerine bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA
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