Antakya'da Zabıtadan Gıda Denetimi

Hatay merkez Antakya ilçesinde zabıta ekipleri fırın, restoran ve marketlerde denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Serinyol Mahallesi'ndeki iş yerlerini inceledi.

İşletmelerin belgelerini ve hijyen kurallarına uygunluğunu denetleyen ekipler, satışa sunulan ürünlerin gramajını ve son kullanma tarihini kontrol etti.

Denetimde iş yeri sahiplerine bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA