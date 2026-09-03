Arsuz'da yorgun leylek korumaya alındı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde sahilde bitkin halde bulunan leylek, itfaiye ekiplerince Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Leylek, tedavi için Mustafa Kemal Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yorgun halde bulunan leylek koruma altına alındı.
Karaağaç Mahallesi sahilinde bir leyleğin hareket etmekte zorlandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye personeli, leyleği Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Koruma altına alınan leylek, tedavisi için Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
Kaynak: AA