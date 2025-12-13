Haberler

Antakya'da sis etkili oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antakya'da sabah saatlerinde başlayan sis, Reyhanlı-Antakya kara yolu ve çevresinde görüş mesafesini 40 metreye kadar indirdi. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sis nedeniyle Reyhanlı-Antakya kara yolu ile Açıkdere ve Alaattin mahallelerinde görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar indi.

Görüş mesafesini olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi.

Yollarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü

O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir

Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
Atatürk'ün portresini tükürüp yırtan kuryenin yaptığı yanına kalmadı

Atatürk'ün portresini tükürüp yırttı! Yaptığı yanına kalmadı
Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı

Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Kıvanç Kasabalı Gökova'da: Tuttukları kocaman balık şaşırttı

Ünlü oyuncuların tuttuğu kocaman balık şaşırttı!
Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
title