Antakya'da sis etkili oldu

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sis nedeniyle Reyhanlı-Antakya kara yolu ile Açıkdere ve Alaattin mahallelerinde görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar indi.

Görüş mesafesini olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi.

Yollarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.