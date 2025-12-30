Hatay'da yıldırım düşmesi sonucu bir kişi yaralandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, inşaat malzemesi satan bir iş yerinde çalışan Suriye uyruklu bir işçi, yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin tedavisi sürüyor.
Karaağaç Mahallesi'nde 27 Aralık'ta inşaat malzemesi satan iş yerinde çalışan Suriye uyruklu M.A'nın üzerine, tır dorsesinden yük indirdiği esnada yıldırım düştü.
Yıldırımın isabet etmesi sonucu ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İşçinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel