Haberler

Hatay'da yıldırım düşmesi sonucu bir kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, inşaat malzemesi satan bir iş yerinde çalışan Suriye uyruklu bir işçi, yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin tedavisi sürüyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Karaağaç Mahallesi'nde 27 Aralık'ta inşaat malzemesi satan iş yerinde çalışan Suriye uyruklu M.A'nın üzerine, tır dorsesinden yük indirdiği esnada yıldırım düştü.

Yıldırımın isabet etmesi sonucu ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar
Hava trafiği felç! 3 şehirde bazı uçuşlar iptal edildi

Yola çıkacaklar dikkat! 3 ilimizde bazı uçuşlar iptal edildi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Yanlış pedal ölümle burun buruna getirdi: O anlar kamerada

Yanlış pedal ölümle burun buruna getirdi: O anlar kamerada
Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar
İran'ı ayağa kaldıran dolar krizi! Pezeşkiyan'dan 'Gelin konuşalım' çağrısı

Komşuda büyük kriz! Milyonlar sokağa indi, Cumhurbaşkanı çağrı yaptı
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine