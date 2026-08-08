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Erzin'de kamyon-otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Erzin'de kamyon-otomobil çarpıştı: 9 yaralı
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YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDUHatay’ın Erzin ilçesinde C.Y. (61) idaresindeki 06 GD 0602 plakalı hafriyat kamyonu ile U.P. yönetimindeki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6’sı çocuk 9 kişinin kimlikleri belli oldu.

YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Hatay'ın Erzin ilçesinde C.Y. (61) idaresindeki 06 GD 0602 plakalı hafriyat kamyonu ile U.P. yönetimindeki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6'sı çocuk 9 kişinin kimlikleri belli oldu. Kazada, otomobil sürücüsü U.P. ile araçta bulunan E.E. (71), R.S.P. (39), H.P. (10), F.İ. (8), K.K. (7), Y.İ. (10), M.P. (12) ve G.K.'nin (16) yaralandığı öğrenildi.

Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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