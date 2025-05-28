Hatay'da Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 65 Suriye Uyruklu Yakalandı

Hatay'da Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 65 Suriye Uyruklu Yakalandı
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Hatay'da yapılan düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 65 Suriye uyruklu kişi yakalandı. 6 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 65 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında durdurulan 4 araçta arama yaptı.

Araçlardaki 65 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
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