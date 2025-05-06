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Hatay'da Vakıf ve Aile Temalı Fotoğraf Sergisi Açıldı

Hatay'da Vakıf ve Aile Temalı Fotoğraf Sergisi Açıldı
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Antakya'da Vakıflar Haftası dolayısıyla düzenlenen fotoğraf sergisinde, depremler sonrası vakıf eserlerinin onarım çalışmaları sergilendi. Vali Masatlı, tarihi mirasın zarar gördüğünü ve restore edilen eserler hakkında bilgi verdi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Vakıflar Haftası dolayısıyla "Vakıf ve Aile" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Vali Mustafa Masatlı, EXPO Kisecik Yerleşkesi'ndeki sergide, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından vakıf eserlerini ayağa kaldırmak için başlatılan çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Depremlerde tarihi mirasın zarar gördüğünü dile getiren Masatlı, "Bu zararın öncesini, afet anını ve afet sonrası yapılan çalışmaları kapsayan serginin açılışı yaptık." dedi.

Masatlı, Vakıflar Genel Müdürlüğünün mülkiyetindeki 84 eserin hasar gördüğünü ve bunlardan 5'inin restore edildiğini belirtti.

Çalışmalar kapsamında 6 caminin de ibadete açılacağını ifade eden Masatlı, şöyle konuştu:

"Diğer vakıf eserlerimiz de bu sene sonuna doğru önemli ölçüde bitmiş olur ama 2026'da hasar almış olan bütün vakıf eserlerimizin tekraren ayağa kaldırıp vatandaşlarımızın hizmetinde olduğunu hepimiz görmüş olacağız. Depremin ilk anından itibaren bize liderlik eden başta Cumhurbaşkanı'mıza, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze, bize değer katan, katkı sunan herkese teşekkür ederim."

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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